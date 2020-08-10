Экс-глава СУ СК по Иркутской области назначен врио зампреда правительства Приангарья

Бывший руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Андрей Бунев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В его обязанности будет входить координация работы министерств лесного комплекса и спорта.

«Работа предстоит сложная. На данный момент прошло более 17 тыс. проверок в сфере лесного законодательства, выявлено более 1 тыс. 400 фактов незаконных рубок. Считаю, что опыт вашей работы пригодится: вы сумеете правильно выстроить взаимоотношения с арендаторами лесных участков и главами муниципальных образований в части предупреждения пожаров и снижения их количества, а также сокращению незаконных рубок. Задача – сделать лесную отрасль прозрачной», – сказал врио губернатора Игорь Кобзев на встрече с Буневым.

Кроме того, Бунев будет заниматься подготовкой к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом, который этой осенью пройдет в Иркутске. В задачи зампреда правительства входит проконтролировать ввод в эксплуатацию здания ледового дворца «Байкал» и решить все организационные вопросы. К исполнению обязанностей он приступил с понедельника, 10 августа, передает «ИркСиб».

Отмечается, что Буневу не случайно поручено курировать лесной комплекс. Известно, что это направление работы правительства региона одно из наиболее подверженных коррупции. Навыки бывшего главы областного Следкома должны помочь ему в борьбе с «черными» лесорубами и бесконтрольным вывозом леса в Китай.

Бунев отмечал, что наиболее коррумпированная отрасль в Иркутской области – это лес.

«Ситуация здесь не совсем стандартная. В прежние годы сложилась практика бороться с людьми, которые валят лес. Но они живут в этом лесу, и им больше вообще нечем заниматься, поэтому они всегда рубили, рубят и будут рубить. Вопрос тут лишь один – будут ли они делать это легально? А легально работать гораздо более выгодно, это показывают примеры Пермского края, Хабаровского, Красноярского, многих других. Легально лесозаготовкой там занимаются жители и выходцы с тех территорий, где лес добывают. Они же помогают школам, строят дороги, платят людям официальную зарплату и много чего еще делают. Ничего этого нет и быть не может, если добыча нелегальная. При нелегальной добыче также отсутствует лесовосстановление, без которого рубки являются просто варварскими», – заявлял он.

Как ранее сообщал «ИркСиб», в июне врио губернатора объявил о старте жесткой и последовательной зачистки областного правительства и Приангарья в целом от коррупции. Причиной такого заявления стало задержание заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона Ирины Худяковой по подозрению в коррупционных действиях.

«Мы знаем, что у нас нет неприкасаемых. Те, кто нарушает закон, должны отвечать по всей его строгости», – подчеркнул Кобзев.

В феврале врио губернатора высказывался по поводу задержания главы Листвянки Александра Шамсудинова за возможное превышение должностных полномочий. В 2017 году чиновник мог незаконно выдать разрешение на строительство дома в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Позже на участке построили трехэтажную гостиницу.

«Было много обращений по этому поводу как в приемную, так и во время личной встречи в поселке. Я попросил Следственный комитет изучить вопрос и благодарен его сотрудникам за оперативность. Говорил и еще раз повторю: никаких незаконных построек в туристической зоне Байкала быть не должно», – прокомментировал глава региона.