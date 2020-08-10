Крымские татары назвали «бредом» обещанный Киевом статус коренного народа

Намерение Киева закрепить за крымско-татарским народом статус коренного является полнейшим бредом, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, полнейший бред. Хочу напомнить Зеленскому, что 99% крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения», – сказал РИА «Новости» Умеров.

По его словам, крымские татары являются коренным народом России и в наделении статусом в рамках украинского законодательства не нуждаются.

Также Умеров добавил, что Зеленский совершенно не ориентируется во внутренней политике. Если президент Украины хочет иметь взаимоотношения с крымско-татарским народом, то ему придется признать Крым частью России, подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует законодательно определить и закрепить статус коренных народов страны, в частности, крымско-татарского народа.

До этого Зеленский выразил уверенность, что Киев сможет «вернуть» Крым под свой контроль. Президент 26 июня поздравил украинцев и крымских татар с Днем крымско-татарского флага и пообещал повесить крымско-татарский флаг в своем кабинете, чтобы «каждый день видеть и помнить о Крыме».