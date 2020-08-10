Рогозин допустил существование жизни на Марсе

На Марсе и других планетах Солнечной системы жизнь может существовать в виде микроорганизмов и бактерий, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда [на Марс]. Я имею ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы», – сообщил Рогозин в программе «Личные связи» на YouTube.

По его словам, исследователи на Земле в глыбах льда находили микробы, которые впоследствии им удалось «оживлять».

«Это говорит о том, что, вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае если их можно было бы найти, их можно и оживить. Я ничего не исключаю», – пояснил Рогозин.

Также он добавил, что первой задачей человечества в дальнем космосе является необходимость сберечь себя, свою цивилизацию от нежеланных сближений с астероидами и кометами.

«И вторая задача – это ответить на вопрос, с чего мы начали разговор, – есть ли жизнь помимо нашей. Я уверен, что она должна существовать», – подчеркнул Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами.

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