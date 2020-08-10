Генпрокурор США сравнил движение «Антифа» с революционерами-большевиками

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр в эфире телеканала Fox News выразил мнение, что движение «Антифа» на самом деле объединяет современных большевиков, исповедующих коммунистические идеи и использующих при этом приемы фашистов.

«Это группа революционеров, интересующихся своего рода социализмом, коммунизмом. Они, по сути дела, являются большевиками. Их тактика является фашистской», – приводит мнение Барра ТАСС.

Генпрокурор США сравнил степень радикализации «Антифа» с левым крылом Демократической партии США, представители которого, по его словам, «отказались от классических либеральных ценностей» в пользу стремления к «полной политической победе».

Такие лица, считает Барр, начали консолидироваться в движение сопротивления сразу после избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года. «Они стараются объявить ему импичмент с первого дня. Они ради этого делают все возможное, повинуясь характерной для левых жажде власти», – пояснил глава Минюста США.

Кроме того, с его точки зрения, американские СМИ навязывают широкой аудитории образ «Антифы» в качестве мирных демонстрантов. «Это является ложью», – подчеркнул Барр.

Ранее Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки, в том числе анархистские, несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.

В июне под контролем активистов «Антифа» оказался центр Сиэтла, включая здание мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма». В начале июля Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что участники антифа ничем не отличаются от любых других радикалов – так же агрессивны и склоны к насилию.

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