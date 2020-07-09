Вирусолог объяснил, почему Китай становится источником новых инфекций

Вероятность того, что в будущем из Китая, как и раньше, будут приходить различные вирусные инфекции, почти стопроцентная, считает российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Ученый объяснил, почему в Китае довольно часто появляются различные инфекции.

«Первое, что приходит на ум в качестве причин, это, конечно, перенаселенность и совершенно уникальные национальные традиции. Они действительно своеобразны! Китай во многом очень сильно отличается от всего остального мира», – сказал Ершов в интервью ФАН.

Он оценил действия китайских властей, направленные на борьбу с вирусами и инфекциями.

«Я думаю, что они как раз очень хорошо с этим борются, у них медицина сейчас на достаточно высоком уровне. Недаром они всему долго и старательно учились в Соединенных Штатах, странах Европы и в России. На данный момент Китай – это особая, единственная в мире, цивилизация, где человеческая жизнь не очень высоко ценится», – заявил Ершов.

Вирусолог предположил также, почему в Китае сейчас фиксируется меньше летальных исходов, а число выявленных случаев коронавируса который месяц держится в районе 80 тыс.

«Есть такое ощущение, что они были готовы к этому и заранее приняли все необходимые меры. Не будем сейчас говорить о конспирологических версиях, будто подобными вещами Китай манипулирует, и что все чуть ли не специально им разыграно. Но все это говорится неспроста», – отметил Ершов.

«Хотя коронавирус, как я уже много раз говорил ранее, не тянет на бактериологическое оружие, но в Ухани была возможная утечка опасного вируса (что, конечно же, роковое упущение), стоящая человечеству полмиллиона жизней! В общем, вся эта история, с моей точки зрения, темная, запутанная и пугающая», – считает академик.

По словам Ершова, велика вероятность появления подобных коронавирусу инфекций в Китае.

«Вероятность приближается к 100-процентной. Если посмотреть на историю вирусологии, то, по крайней мере, большинство знаменитых пандемий начиналось именно в Китае», – заключил ученый.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что борьба с распространением коронавируса должна помочь создать алгоритм действий для реагирования на неизбежные новые вспышки инфекций в будущем.