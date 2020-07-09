Памфилова рассказала о процедуре введения многодневного голосования

Для решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы сейчас имеем возможность определенным образом изменить порядок голосования, это касается ближайших региональных выборов. И здесь не нужно никаких изменений в закон. Нам законодатель дал такое право, когда была принята поправка в избирательное законодательство, которая предоставляет Центральной избирательной комиссии в зависимости от разных обстоятельств, в частности, в ситуации с пандемией, вносить определенные изменения и определять порядок голосования», – сообщила глава ЦИК РИА «Новости».

Она отметила, что 16 июля планируется провести обсуждение с партиями и экспертами возможность голосования в течение нескольких дней. До этого ЦИК проведет встречи с региональными избиркомами по этому вопросу.

Встречу с экспертами планируется проводить в открытом для СМИ формате.

«Что касается федеральных кампаний – это уже дело законодателя, им решать», – отметила она.

В 2020 году единый день голосования запланирован на 13 сентября.

В четверг Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.