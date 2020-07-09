Бывший следователь объяснила долгие сроки расследования заказных убийств

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Американцы расписались в убыточности экспорта своего СПГФото: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz/REUTERS
Американские аналитики бьют тревогу – все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских. Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...

Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
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    Сербы взбунтовались

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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              Бывший следователь объяснила долгие сроки расследования заказных убийств

              9 июля 2020, 17:01

              Текст: Михаил Мошкин

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              «Преступления против личности вообще расследуются достаточно долго, это нормальная практика – особенно, когда дело касается высокопоставленных лиц. В таких случаях очень непросто разобраться», – сказала газете ВЗГЛЯД ветеран следственных органов Людмила Маталина, комментируя задержание хабаровского губернатора Фургала по подозрению в организации серии убийств.

              Бывший руководитель одного из отделов Главного следственного управления СК Людмила Маталина отказалась давать оценку конкретно «делу Фургала», но отметила, что расследование заказных убийств порой длится очень долго.  

              «Не секрет, что привлечение к ответственности организаторов какого-либо преступления – вообще работа очень сложная и кропотливая­. Сперва устанавливаются исполнители, с ними ведутся следственные действия – допросы, собирается доказательная база. И только после этого, причем далеко не сразу и не всегда, появляется возможность выйти на заказчиков», – сказала бывший сотрудник Главного следственного управления СК РФ Людмила Маталина.

              «У большинства преступников сохраняются остатки совести, несмотря на все то, что они совершили. В компании себе подобных таким людям море по колено. Им кажется, что им все позволено, все сойдет с рук. А когда их задерживают и сажают в камеру на длительный срок, когда они начинают давать показания поодиночке, когда осознают, что не получается откупиться, не получается выйти на свободу по-быстрому, тогда они начинают задумываться и идти на контакт со следствием», – поделилась эксперт.

              «В моей практике один убийца согласился выдать заказчика преступления лишь ввиду угрозы высшей меры наказания, – тогда еще смертная казнь не была отменена в России. Дело было в итоге раскрыто, но на это потребовалось изрядное количество времени», – отметила собеседница.

              «Большая часть преступлений рано или поздно раскрываются. Истина тем или иным образом выходит наружу. Пусть и не сразу. Поэтому такие тяжкие нарушения закона, как заказное убийство, на мой взгляд, вовсе не должны иметь срока давности», – подытожила Маталина.

              Как сообщила в четверг представитель Следственного комитета Светлана Петренко, против главы Хабаровского края Сергея Фургала открыто уголовное дело, его подозревают в организации убийства предпринимателей и покушения на убийство.

              Губернатор был задержан в рамках расследования деятельности ОПГ, причастной к тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.  Сам Фургал вину не признал, заявив, что «не понимает с чем это связано». Он доставлен в Москву. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке Фургала пока не принято.


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