Решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США объяснили психическим расстройством

Американский рэпер Канье Уэст принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за своего психического расстройства, которое обострилось как раз сейчас, утверждают близкие к музыканту источники.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники TMZ, у Уэста диагностировано биполярное расстройство личности. Обычно серьезный приступ психического расстройства происходит у Уэста раз в год. Сейчас, как отмечают источники, рэпер переживает как раз один из них.

Близкие Уэста обеспокоены его состоянием и полагают, что его нынешние проблемы с психикой повлияли на его недавние заявления и действия. Однако семья и окружение рэпера надеются, что вскоре все стабилизируется, как это было раньше.

О том, что у Уэста есть проблемы с психическим здоровьем было известно и ранее. Так, еще в 2018 году на встрече с американским президентом Дональдом Трампом музыкант заявил, что ему диагностировали биполярное расстройство, пишет издание Grazia.

Однако сам Уэст утверждал, что врач поставил ему другой диагноз – депривация сна. По словам рэпера, это расстройство еще хуже и может привести к деменции через 10-20 лет. Депривация сна могла начаться у музыканта после нервного срыва в 2016 году.

Жуна Уэста Ким Кардашьян также упоминала о болезни мужа. По словам знаменитости, Уэст научился жить с заболеванием, однако таблетки ему уже не помогают, так как превращают его в другого человека.

Биполярное расстройство характеризуется резкими перепадами настроения – от крайне депрессивного до возбужденного. Эти состояния чередуются и могут длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Биполярное расстройство может быть спровоцировано внешними факторами, стрессом, оно может проявиться в любом возрасте и длиться всю жизнь.

Напомним, 4 июля Канье Уэст объявил о намерении претендовать на пост президента Соединенных Штатов. Российский эксперт оценил шансы Канье Уэста стать американским президентом.

Уэст в интервью журналу Forbes сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в 2020 году в качестве независимого кандидата и рассказал подробности будущей избирательной кампании.