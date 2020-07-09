Сенатор от Крыма разъяснил главе Европарламента важность борьбы с экстремизмом

«Сами представители народа крымских татар говорят, что «Хизб ут-Тахрир» – экстремисты, которые сеют рознь в мусульманской среде. Терроризм надо подавлять в зачатке. Мы это делали и делать будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление главы Европарламента Жозепа Борреля, назвавшего незаконным задержание исламистов в Крыму.

«В Крыму мало кого интересует мнение Жозепа Борреля, – сказал представитель Госсовета Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков. – Россия же не вмешивается во внутренние дела Евросоюза и не комментирует происходящее там, за исключением явных случаев нарушения прав человека. Но у европейских политиков другая политическая культура – надо везде высказать свою точку зрения».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал освободить семерых подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которых ФСБ задержала в Крыму за пропаганду и вербовку. Накануне суд арестовал четырех подозреваемых в эстремизме, пятого отправили под домашний арест.

Боррель заявил, что ЕС считает их задержание «политически мотивированным» и «незаконным», и не признает «применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополь».

«Такие заявления никакого воздействия на исполнение норм законов Российской Федерации оказать не могут, – подчеркнул сенатор Цеков. – Что касается признания Крыма, то мнение ЕС в этом вопросе жителей Крыма волнует еще меньше». Крымчане неоднократно заявляли, что для них самым главным было признание со стороны России, которая в 2014 году ответила согласием на просьбу жителей полуострова войти в состав России, отметил собеседник.

«Данный случай в очередной раз свидетельствует о том, что в Европе с терроризмом борются только на словах», – подчеркнул Цеков. Он напомнил, что в некоторых европейских странах откровенно экстремистская организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена, а в ряде других – нет. Не находилась она под запретом и на Украине, когда Крым был в ее составе. «И это удивляло и возмущало жителей полуострова», – подчеркнул собеседник.

«Сами представители народа крымских татар говорили, что «Хизб ут-Тахрир» – экстремисты, что они сеют рознь прежде всего среди крымско-татарского населения, в мусульманской среде, – отметил сенатор. – В России эта организация запрещена, поэтому в Крыму были арестованы главари и рядовые представители ее ячейки. Экстремизм и терроризм надо подавлять в зачатке. Мы это делали и делать будем».