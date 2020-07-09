В Крыму приветствовали начало авиасообщения с Владивостоком

«В современной истории Крыма это первый прямой рейс из Владивостока на полуостров. Подобные решения повышают доступность курортов Крыма для жителей нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев. Так он прокомментировал грядущее открытие пассажирского авиасообщения между Владивостоком и Крымом.

«В 2015 году выполнялись подобные рейсы только с технической посадкой (транзитной остановкой с некоммерческими целями – прим. газеты ВЗГЛЯД), а сегодня появляется возможность осуществлять посадку для пассажиров», – отметил директор по взаимодействию с органами власти и связями с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

«Первый самолет пребывает из Владивостока в Крым в субботу в 11 часов утра. Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус», который является заказчиком этого туристического рейса. Перелеты будут выполняться весь летний сезон», – рассказал собеседник.

«Это позитивный сигнал как для нашего аэропорта, так и для всего Крыма. Мы высоко оцениваем и приветствуем решение авиакомпании «Россия» поддержать инициативу «Библио-Глобуса» и поставить на свою линию маршрут «Владивосток – Симферополь», – подчеркнул Лаптев.

Отметим, что полеты между Симферополем и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока – по субботам, из Крыма – по воскресеньям. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта Симферополь, время в пути составит около 10 часов. Авиабилеты на первые рейсы между Симферополем и Владивостоком можно приобрести на официальном сайте туроператора.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что продажи туров по России с датами вылета в июле выросли в 10 раз по сравнению с аналогичными турами в июне, сообщили представители крупных туроператоров. Резкое увеличение спроса связано с отменой ограничительных мер в большинстве российских регионов.

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