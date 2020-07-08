Названы сроки поставок российско-китайского самолета

Поставки российско-китайского самолета CR929 могут начаться в 2028-2029 годах, об этом сообщил руководитель корпорации «Иркут» Равиль Хакимов.

«В целом программа должна быть реализована, с учетом текущей актуализации, в 2028-2029 годах должны начаться поставки этого самолета», – цитирует Хакимова РИА «Новости».

В 2020 и 2021 годах корпорация «Иркут» намерена поставить 59 самолетов заказчикам, добавил Хакимов.

Он пояснил, что планы корпорации в связи с пандемией, снижением числа перевозок и пониженным спросом на самолеты планы были скорректированы.

«Есть план реализации 59 самолетов в течение 2020-2021 годов, он сверстан. У нас подписано соглашение с авиакомпаниями, у нас определены конфигурации воздушных судов, у нас определен срок поставки ВС (первые два готовы к передаче), определены банки, которые будут финансировать эту сделку. Ну и лизинговая компания, которая должна весь этот процесс закольцевать, купить у нас ВС и передать их эксплуатанту», – пояснил глава «Иркута».

Он выразил надежду, что в августе уже будет подписан контракт с лизингодателем и начнется передача самолетов.

Кроме того, первый экземпляр самолета «Байкал», который сконструирован на замену советского Ан-2, планируется передать на испытания в декабре, об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Выбрана версия цельнометаллического моноплана с одним мотором, стоимость самолета не должна превышать 120 млрд рублей, а летного часа – 30 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что платежеспособность населения низкая, к сожалению, высокие требования к региональным субсидиям не позволяют в долгосрочной перспективе обеспечивать этим малым региональным авиационным компаниям достаточно стабильное экономическое существование», – сказал Бочаров.

В августе 2019 года главный конструктор программы CRC929 от российской стороны Максим Литвинов заявил, что широкофюзеляжный самолет CR929 совершит свой первый испытательный полет в 2023 году.

Полноразмерный макет салона самолета CR929 представлен на авиасалоне в подмосковном Жуковском МАКС-2019.