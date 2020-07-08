В АТОР разъяснили порядок получения ваучеров и денег за отмененные авиарейсы

Россияне смогут вернуть потраченные на несостоявшуюся поездку средства не ранее чем через год, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сначала клиентам предложат тур на то же направление, «в тот же город и в похожие, если можно так сказать, даты».

«Май на декабрь (поменять) не предложат, предложат май, но май следующего года, например, либо сентябрь. Если вы отказываетесь, говорите, что вас это не устраивает, то дальше вы обговариваете с авиакомпанией в пределах этой суммы, что они могут предложить в качестве альтернативы. Если вас не устраивает ничего из того, что они предложат, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдет по истечении почти года», – объяснила она.

Ломидзе добавила, что путешествовать по другим странам россияне смогут только в случае снятия угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты.

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