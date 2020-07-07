По версии адвоката, во время ДТП Ефремов был за рулем «частично»

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев частично признал, что его подзащитный был в момент смертельного ДТП за рулем автомобиля.

«Частично», – ответил защитник на вопрос, признает ли он, что за рулем был Ефремов.

Пашаев добавил, что «есть много нюансов, все доказательства идут в копилку».

Кроме того, адвокат в эфире канала «Россия 1» рассказал, что Ефремов, который находится под домашним арестом, «с ума сойдет, если посмотрит» новостные выпуски.

«Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал «Культура», – передает слова защитника РИА «Новости».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Пашаев ранее сообщал, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. После этого защитник подтвердил, что актер находился в салоне автомобиля, однако не стал отвечать на вопрос о том, был ли он за рулем в момент аварии.

Позже близкий к следствию источник подтвердил нахождение Ефремова за рулем авто в момент ДТП.

Адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский привел доказательства того, что в момент ДТП Ефремов был за рулем.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП, а также в комментарии газете ВЗГЛЯД дал прогноз относительно приговора Ефремову.

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