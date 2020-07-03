В деле о ДТП с участием Ефремова начали искать женщину

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 23:07  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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Когда говорит травма, разум молчит

Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
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Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              В деле о ДТП с участием Ефремова начали искать женщину

              Подруга Михаила Ефремова Дарья Белоусова так и не опровергла слухи о том, что сидела в его машине в роковой момент   3 июля 2020, 22:01
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Genrietta Peryan/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова,
              Андрей Самохин

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              В деле Михаила Ефремова произошел неожиданный поворот. Судя по намекам его адвоката, актер передумал признавать свою вину. Главный аргумент таков – а вообще кто-нибудь видел, что это Ефремов был за рулем в момент смертельного ДТП? Отчего артист принял такое решение – и какое отношение к этому может иметь его близкая подруга, актриса «Современника» Дарья Белоусова?

              В пятницу днем адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы заслуженного артиста России Михаила Ефремова, сообщил, что его подзащитный заявил о своей невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Это произошло перед очередным допросом в МВД, на который был вызван Ефремов. «Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», – говорил Пашаев.

              В беседе с РИА «Новости» адвокат уточнил, что Ефремов как верующий человек хотел помочь потерпевшим, «но это не значит, что он в чем-либо виноват». Более подробное объяснение привел телеграм-канал Life Shot: «Ефремов никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. Если он хотел помочь пострадавшей стороне, то это значит, что с участием его автомобиля было совершено ДТП с летальным исходом. Он поэтому хотел помочь пострадавшей стороне, а пострадавшая сторона на этом сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».

              Адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы противоположной стороны – семьи погибшего Сергея Захарова, воспринял неожиданное заявление Пашаева как попытку доказать, что ДТП произошло из-за технической неисправности машины. «Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии», – напомнил адвокат. Впрочем, стоит оговориться, что это утверждение Добровинского пока не подтверждено официально. Известно лишь, что автомобиль по-прежнему находится на экспертизе в МВД.

              Телеведущая Ксения Собчак предположила, что Пашаев «решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии». «А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать, кто был за рулем», – написала Собчак в Telegram

              Председатель президиума коллегии адвокатов Москвы «Жорин и Партнеры» Сергей Жорин напомнил, что официально не известны результаты многочисленных экспертиз и «к тому же никто не видел, как Ефремов выходил из-за руля». «Мы не знаем состояние автомобиля Ефремова. Нужно установить причинно-следственную связь между ДТП и смертью потерпевшего. Вдруг Захаров погиб, потому что не был пристегнут? Вдруг кто-то из прохожих хотел помочь и пошевелил его после удара, а этого нельзя было делать... Также в теории причиной гибели могла стать и ошибка врачей. Следствие должно тщательно изучить все варианты. Может, новая позиция Ефремова не случайно возникла», – рассуждает Жорин.

              Юрист также прокомментировал версии «Комсомольской правды» и других изданий о том, что в момент ДТП в автомобиле актера находилась актриса театра «Современник» Дарья Белоусова (СМИ называют ее любовницей Ефремова). Жорин не исключает, что актриса была в этот момент за рулем и Ефремов поначалу «пытался выгородить ее».

              «Очень часто бывает такое, что пассажир и он же владелец ТС пытается выгородить истинного виновника ДТП»,

              – пояснил адвокат газете ВЗГЛЯД. (Аналогичный сюжет, напомним, режиссер Эльдар Рязанов использовал в своем фильме 1982 года «Вокзал для двоих».) Что же до самой Белоусовой, то она эту версию не подтверждает и не опровергает. С момента ДТП от общения с прессой актриса уклоняется.

              Жорин предположил, что на Ефремова могло повлиять и поведение родственников Захарова. «Когда они отказались принимать и извинения, и компенсацию от Ефремова, он изменил свою позицию – и теперь будет доказывать невиновность. Кроме того, его решение настаивать на своей невиновности могло быть и просто эмоциональным», – сказал Жорин.

              Тем временем решение Ефремова вызвало бурную реакцию в социальных сетях – в основном гневную. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что адвокат Пашаев «делает все, чтобы то немногое, что оставалось от репутации Михаила Ефремова, было окончательно разрушено». «Езда в нетрезвом виде, смертельное ДТП, хранение наркотиков – все это уголовные преступления», – подчеркивает Соловьев.

              Телеведущий считает, что в данном случае об этической стороне говорить вообще не приходится. «Когда такие граждане, как Ефремов, сперва публично каются и предлагают усыновить детей им убитого человека, а потом заявляют, что его неправильно поняли и покаялся он, оказывается, потому, что это не он, а его автомобиль совершил убийство», – замечает Соловьев.

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              «Подобного рода стратегия, что он не виновен, потому что якобы не был за рулем, не сработает, поскольку есть достаточное количество доказательств, подтверждающих обратное, – сказал в комментарии газете ВЗГЛЯД юрист Олег Сухов. – И сейчас апеллировать к тому, что есть доказательства, но они косвенные – не совсем правильная позиция, потому что, как правило, она никогда не срабатывает. Косвенных доказательств того, что именно Ефремов был за рулем, достаточно, чтобы они превратились в одно прямое».

              Примечательно, что к вечеру пятницы, после допроса в МВД адвокат Пашаев попытался дезавуировать собственное заявление, прозвучавшее днем. «Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», – сказал он. Адвокат подтвердил, что Ефремов в момент ДТП находился в салоне машины, однако уклонился от ответа на вопрос о том, кто сидел за рулем. «Может, там десять человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние», – отметил Пашаев.

              «Ефремов говорил, что признает свою вину. Его машина присутствовала в ДТП, и по вине этой машины погиб человек. Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты», – туманно заметил Пашаев. Жена брата погибшего Сергея Захарова Татьяна заявила, что семья не хочет опускаться до уровня Пашаева и комментировать тот факт, что Ефремов передумал признавать вину.

              Как сообщалось ранее, вечером 8 июня пьяный Ефремов на личном Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого, курьер Сергей Захаров, позже скончался в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД (ст. 264 УК) в состоянии опьянения и со смертельным исходом. Артист, которого признали вменяемым, находится под домашним арестом. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок. Поскольку экспертиза выявила в крови Ефремова следы наркотических веществ, было открыто и дело по статье о незаконном сбыте или пересылке наркотиков (228.1 УК), по которому Ефремов пока проходит свидетелем.

              В недавнем публичном обращении Ефремов попросил у родственников Захарова прощения. Также он уверял, что не собирается «отмазываться» и пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Он пообещал помочь семье погибшего водителя «всеми средствами, если примут».

              О романе 56-летнего Ефремова с 36-летней Белоусовой стало известно на следующий день после трагедии. Известно, что официально Ефремов женат на 48-летней Софье Кругликовой. Однако именно в квартире Белоусовой в Казарменном переулке артист укрывался в первые сутки после автокатастрофы – и лишь затем по решению суда отправился под домашний арест в Плотников переулок, по месту прописки.

              Подробности отношений Ефремова и Белоусовой раскрыл в эфире программы «Ты не поверишь!» (канал «Россия») охранник дома актрисы. Известно, что Белоусова после смертельного ДТП сидела в машине актера Сергея Гармаша, который приехал на место сразу после аварии, чтобы поддержать Ефремова. Соседи начали замечать Ефремова возле квартиры Белоусовой с прошлой осени. Кстати, Белоусова – из артистической семьи, она дочь актера «Ленкома» Владимира Белоусова. В 2010 году вышла замуж за своего коллегу Шамиля Хаматова – младшего брата Чулпан Хаматовой. Но в 2018 году Белоусова с ним развелась.

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