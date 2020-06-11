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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

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Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              Как алкоголь и наркотики влияют на вождение автомобиля?

              		   11 июня 2020, 14:44
              Фото: Klaus Ohlenschläger/Global Look Press

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              В России, как и во всем мире, давно борются с пьянством за рулем – снижают до нуля допустимое число промилле, ужесточают уголовное наказание, практически приравнивая водителей в отдельных случаях к убийцам, призывают лишать их прав до конца жизни. 

              Резонансные аварии вроде той, в которую попал известный актер Михаил Ефремов, сразу же вызывают волны общественного порицания и призывов водить машину только трезвым, а судебная практика указывает на существование аксиомы: «сел за руль пьяным – значит, уже нарушил ПДД».

              Но почему так? Если человек спокойно, без аварий, водит автомобиль, выпив бутылку пива или пару бокалов вина, зачем его нужно лишать прав? Можно назвать это общественным договором. Но договор этот основан на двух китах – статистике и научных исследованиях. 

              Вот несколько простых статистических фактов.

              – даже при малых дозах выпитого алкоголя водители вдвое чаще попадают в ДТП, чем трезвые;

              в 2020 году 12% ДТП со смертельным исходом произошло по вине нетрезвых водителей;

              25% всех скончавшихся в ДТП гибнут в авариях с участием пьяных водителей. 

              То есть, говоря простым языком, пьяные ДТП происходят не так часто, но если они случаются, то гораздо чаще бывают с тяжелыми последствиями – в них гибнет на порядок больше людей, чем в обычных авариях.

              Что же касается научных работ, то в 2000 году американское Национальное управление по безопасности на трассах проанализировало более ста исследований, касающихся изменения навыков водителя под влиянием алкоголя, и обобщило все данные, разделив их на несколько категорий. Прошло уже 20 лет, но это не значит, что работа потеряла актуальность – алкоголь и его воздействие на человеческий организм остались прежними. 

              Итак, какие навыки страдают в первую очередь.

              Разделенное внимание. Это первый и, возможно, наиболее важный навык, который начинает страдать уже при сверхмалых дозах алкоголя в 0,05 промилле. Разделенное внимание позволяет концентрироваться на двух и более задачах одновременно: смотреть за дорогой и на навигатор, разговаривать с пассажирами, следить за поворотниками и зеркалами заднего вида, не упуская при этом происходящего перед лобовым стеклом. То есть по-хорошему водитель должен следить и за скоростью, и за соседними машинами, и за пешеходами, и при этом посматривать на навигатор – и все это без ущерба для движения и безопасности окружающих.

              Под воздействием даже минимального количества алкоголя эту способность водитель частично теряет, ему сложнее сконцентрироваться на нескольких вещах одновременно, какие-то он и вовсе начинает упускать из виду. Например, ему сложнее будет заметить резко выскочившего на дорогу пешехода, если он при этом смотрел на навигатор или в зеркало.

              Бдительность. Это способность водителя придавать важность определенным факторам в его окружении и следить за ними с бОльшим вниманием. Например, проезжая по улице вдоль жилых домов или школ, трезвый водитель с большей вероятностью будет готов к тому, что в этом районе на дорогу может выскочить ребенок. В общем, бдительность – это нечто сродни вниманию вкупе с интуицией. Исследования показали, что уровень бдительности падает, начиная с 0,3 промилле в крови.

              Контроль местоположения. Это прежде всего способность водителя держаться своей полосы, даже если на дороге нет разметки. Сюда же можно отнести ситуации, когда на асфальте образовалась колейность, или же потоки ветра от встречных автомобилей настолько сильны, что машину бросает в сторону. То есть все наружные факторы, способные косвенно повлиять на положение автомобиля на трассе.

              Этот навык, как показали исследования, крайне чувствителен к наличию в крови алкоголя – он страдает уже при 0,018 промилле, а при 0,05 заметен уже почти у всех выпивших водителей. Последствиями, особенно на узких двухполосных трассах, могут быть вылет в кювет и лобовое столкновение.

              Восприятие. Это способность человека воспринимать, анализировать ситуацию на дороге и делать на основе этого адекватные выводы. Водитель должен четко представлять, с какой скоростью он движется, и оценивать возможный тормозной путь до впереди идущей машины с учетом того, что ему, например, придется резко затормозить. Еще один пример – в ситуации, когда человеку нужно повернуть налево через встречную полосу, он должен адекватно оценить время: успеет ли повернуть до того, как проедет встречный автомобиль, или лучше подождать и пропустить его. Чувство времени тоже страдает из-за алкоголя. Здесь негативный эффект наблюдается уже при 0,4 промилле.

              Зрение. У выпившего человека падает острота зрения, движение глаз замедляется, ухудшается контрастная чувствительность. Все это очень важно для адекватной оценки ситуации на дороге – внимательность напрямую зависит от зрения, а если глаз не в состоянии отличить разницу между просто включенными задними фонарями и стоп-сигналом, столкновение неизбежно. На определенные зрительные функции, согласно научным работам, влияет уже 0,3 промилле.

              Психомоторные навыки. Речь о наборе рутинных действий, которые трезвый водитель способен делать «на автомате», не задумываясь. То есть подъезжая к перекрестку или заезжая во двор, человек на машине с механической коробкой передач должен сбросить скорость, а для этого выжать сцепление, перейти на более низкую передачу, затем включить, например, поворотник, затормозить при виде пешехода, снова выжать сцепление, повысить передачу, нажать на газ и так далее – обо всех этих действиях обычно водитель не задумывается. Но у выпившего человека процесс может дать сбой уже при 0,4 промилле.

              Реакция. Это, пожалуй, самый очевидный момент. Общеизвестно, что время реакции у пьяного человека падает довольно ощутимо. И в случае с водителем это может стать фатальным фактором. И речь даже не только о способности резко затормозить перед выбежавшим на дорогу ребенком, но и о времени на принятие решений. Если автомобиль впереди слишком резко затормозил, реагировать нужно быстро: посмотреть в зеркало заднего вида, боковое, оценить тормозной путь и принять решение – тормозить или быстро перестраиваться. Хорошая реакция тем самым связывает многие другие навыки, которые в обычной ситуации позволяют избежать аварии. Реакция ухудшается уже при 0,2 промилле, при 0,6 этот процесс уже стойко ощутим.

              Сонливость. Это, безусловно, не навык водителя, а скорее сопутствующий употреблению алкоголя негативный фактор. Число аварий, произошедших по вине уснувших водителей, говорит само за себя, а если уставший и сонный человек еще и выпил, эффект растет как снежный ком, поскольку чем больше в крови промилле, тем больше мы хотим спать. Исследования доказывают, что даже 0,1 промилле сокращает время бодрствования водителя и увеличивает его потребность во сне.

              При употреблении наркотиков эффект на организм абсолютно тот же, поэтому российские законы, касающиеся нарушения ПДД, и не разделяют источники опьянения. При этом разные виды наркотиков по-разному сказываются на способности человека управлять автомобилем и, соответственно, не попадать в аварии. Вот выдержка из доклада Международного комитета по контролю над наркотиками ООН: «Проведенные исследования показали, что постоянное употребление каннабиса повышает риск дорожно-транспортных происшествий в 9,5 раза, употребление кокаина или бензодиазепинов повышает этот риск в 2–10 раз, употребление амфетаминов или нескольких различных наркотиков – в 5–30 раз».

              А если наркотики были вкупе с алкоголем, как, по всей видимости, произошло в случае с Михаилом Ефремовым, то риск травм или гибели в результате ДТП возрастает в 20-200 раз.

              Так что политика властей в отношении пьяных ДТП и многочисленные социальные рекламы имеют под собой очень даже твердую почву.


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