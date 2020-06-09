Преступная мерзость актера Ефремова

Взгляд
9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
Разделы

«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

Высыпавшая на улицу столичная молодежь, похоже, не собирается соблюдать «режим самосохранения»Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В первый же жаркий день лета мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден, и мировой опыт говорит о риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина. Вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жёстко. Подробности...

Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Революция в США отменяется

    Экологическая катастрофа в Норильске: главное

    Крупнейшие штрафы за разливы топлива

      Перейти а раздел…

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

          Как вы оцениваете экологическую ситуацию в месте своего проживания?
          • Отличная

          • Хорошая

          • Удовлетворительная

          • Плохая

          • Ужасная

          Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?
          • Традиционный на избирательном участке

          • Онлайн-голосование через интернет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ефремов признал себя виновным в ДТП
              Дочь Ефремова заявила о разочаровании в отце после ДТПКрестница погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала максимального наказанияЭрдоган велел Греции «знать свое место»Газпром заключил рекордный контракт на поставку газа
              Грушевский предсказал конец актерской карьеры ЕфремоваГрузия заявила о готовности производить штурмовики Су-25В США придумали новые санкции против России, Китая и ИранаПушков ответил «афроамериканскому» историку на слова о расизме в России
              Стала известна первая реакция Ефремова после ДТП в центре Москвы (видео)Появились подробности первого допроса Ефремова после ДТПВ Чехии заявили о невозможности расследовать дело о «перевозке рицина» из-за утечек в СМИМедсестру детской коронавирусной поликлиники изнасиловали в Москве

              Главная тема


              Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

              известный актер


              Юрист оценил перспективы Ефремова получить условный срок за пьяное ДТП с летальным исходом

              «голландские эксперты»


              В России оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1

              реакция друзей актера


              Шендерович призвал поддержать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

              Видео

              Старый свет


              Выборы в США разделили Европу на два лагеря

              символ благополучия


              Коронавирус разбил витрины американской мечты

              высылка дипломатов


              Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

              древняя вражда


              В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?


              Общественное мнение

              Преступная мерзость актера Ефремова

              Общественное мнение
              самые актуальные темы дня в блогосфере
              		 9 июня 2020, 12:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Роман ГОЛОВАНОВ, журналист «Комсомольской правды»: Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Тупо говорить, что виноваты московские власти, которые не поставили отбойники. Вся беда в дурости и безнаказанности. Источник

              Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия Сегодня»: Ситуация, когда пьяный представитель элиты по собственной дури калечит обычного человека – простого водилу, в очередной раз расставит всё по местам и все наши подлинные ценности будут налицо. Затянут, разрулят, отмажут, дадут бабла, «великий русский артист» и «с кем не бывает»? А может быть, сделают показательным уроком. Подождем и посмотрим на торжество справедливости. Это же, по идее, наша главная ценность.

              Ну или бабки и связи. А может, «наглость, хамство и сила», как сказал у Дудя подвергнутый за это жесткой критике другой актер – Серебряков. То, что получится, в результате и будет нашей современной российской версией справедливости. И ничего тут не поделаешь. Жизнь. Источник

              Любовь АРКУС, основатель Центра «Антон тут рядом»: То, что вчера произошло на Садовом кольце – огромное горе. Горе, что погиб человек, водитель Сергей Захаров. Горе у его близких и родственников. Горе и болезнь – у Миши Ефремова. Болезнь, с которой никто – ни врачи, ни близкие, ни сам Миша – не могли справиться. Вот очень надеюсь, что по поводу этого страшного горя не будет хора осуждений и пересудов. Уверена, что Миша миллион миллионов раз предпочел бы оказаться на месте погибшего человека. Наказание ему есть уже, и оно неизмеримо больше, чем тот приговор, что ему вынесут. Источник 

              Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Вот если бы гражданин актер Ефремов после первых своих ДТП и прочих пьяных художеств получил реальное наказание (штраф, срок, общественное порицание) – может, и пить бы бросил, и не выглядел бы сейчас страшнее Ельцина перед концом его правления. И нормальный работящий русский человек, убитый им, остался бы жив... А теперь – увы. Не садитесь пьяными за руль. Источник

              Фото: кадр из видео

              Аркадий КАЙДАНОВ, журналист: О М. Ефремове. «При открытии всякой мерзости, она (толпа – А.К.) в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы – иначе...». А.С.Пушкин. А пострадавшего из-за преступной мерзости Ефремова безумно жаль. Источник

              Наталия ОСИПОВА, журналист: Сергей Захаров. Человек умер. Я стала искать его имя. И не нахожу. В новостях его называют «водитель фургона», «мужчина», «пострадавший в ДТП». Пострадавший в ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым. У Ефремова есть имя, для общества. У убитого им – нет.

              Беда. Здесь должны быть злые страшные слова в адрес того, кто садится пьяным за руль. И еще – тех, кто потворствует беспробудному пьянству знаменитого человека. И не лечит, не изолирует в больничку, а ставит в спектакли и антрепризы. Источник

              Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, фотограф: Вот так, на глазах у всех, прекрасный некогда актер постепенно превращался в зависимого от алкоголя скота, а в результате вчера стал убийцей... И эту страшную «роль» ему пришлось сыграть в жизни. Источник

              Наталья БАРАБАШ, журналист: Такое не оправдывается. Я даже не в законодательном, а в нашем, человеческом, смысле. 

              Но вот этот радостный вой: пусть, сволочь, теперь поплатится по полной! так ему и надо! мне отвратителен. Конечно, поплатится. Радоваться тут только нечему. Не звездная болезнь усадила его пьяным за руль.

              Ефремов был алкоголик. А выпившим алкоголиком руководит водка. Не важно, он актер или сантехник. Все, кто с алкоголиками сталкивался, знают: бесполезно призывать к их разуму. Морали. Здравому смыслу. Ничего этого у алкоголиков в стадии опьянения нет. Это вообще другие люди. 

              Это большая трагедия. Жизнь талантливого человека кончилась вместе с жизнью по-скотски убитого им человека. Он сам вырубил эти две жизни, по своей вине. И ничего не вернешь. Источник

              Дмитрий ГОЛОЛОБОВ, адвокат, приглашенный профессор университета Вестминстер: Свежие заголовки и фразы из либеральных СМИ:

              «Это – типичная подстава ФСБ…»

              «Виновата мэрия Москвы – плохо организовала движение...»

              «Ефремов принял лекарство...»

              «Лучшим людям России режим выкручивает руки перед голосованием по путинским поправкам…»

              «Очевидцы лгут! Актер был трезв и не за рулем!»

              «Талантливый артист имеет право немного расслабиться!»

              «Члены СПЧ и Хельсинкской группы выразили поддержку Ефремову!»

              «Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией…» Источник

              Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT:

              – Тигран, а как едем домой? 
              – Я за рулем.

              – Ты выпил.
              – Я выпил бутылку пива четыре часа назад.
              – Я же не говорю, что ты пьяный. Я говорю, если кто-то, не дай Бог, тебе бросится под колеса, виноват будешь все равно ты, потому что в крови алкоголь.
              – Ну ладно, пусть Саня сядет за руль, Саня не пил. А Санину машину завтра заберем.

              Типичный наш домашний разговор. Мне очень жаль Ефремова, он блистательный русский актер. Но еще жальче мне того парня. Источник 

              Виктория АВЕРБУХ, журналист: Какой-то безумный тренд в разных странах делать из преступника героя. Уже пишут: «Убрали неугодного актера». С убийством не Михоэлса не постеснялись сравнить, с Немцовым. Я понимаю, что в своих желаниях оправдать политически близкого соратника можно далеко пойти, но зачем же доходить до маразма? Пишут: «жалко Мишу». А погибшего Сергея Захарова не жалко? 58 лет мужику. 58! Это вообще не возраст! С ужасом жду, когда на улицы выйдут с заявлениями «жизнь Миши имеет значение».

              Это ж надо было так прос...ть свой талант и возможности. Источник

              Марина АХМЕДОВА, журналист: Теперь точно не смогу смотреть фильмы с участием Ефремова. Талант должен быть себя достоин. Источник


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

              Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
              Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              «Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Зачем люди сбиваются в стаи

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              В большинстве своем люди стремятся из деревни в город неосознанно. Просто потому, что чувствуют тревогу, страх, неуверенность. А телевидение и интернет-новости постоянно подогревают, накачивают «тревожность». И включается древний рефлекс. Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Какой протекционизм нужен России

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              В кризис приверженцы экономического протекционизма обычно празднуют победу над апологетами открытой экономики. Общество потребления требует открытости границ и беспрепятственной торговли. Но когда денег становится мало, покупать приходится то, что дают. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Бунты преследовали Америку еще до основания США

              Тимур Шерзад, журналист
              Что же будет тогда, когда рано или поздно на выборах возьмут верх демократы, которые сегодня в открытую поддерживают погромщиков? «Глубинный народ» Америки уже сегодня понимает – совершенно точно ничего хорошего. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

              Дмитрий Дабб, кинокритик
              Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Как нам обустроить Америчку

              Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
              Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
              Обсуждение: 44 комментария

              В западном мире идет спецоперация по захвату власти

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
              Обсуждение: 84 комментария

              Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............