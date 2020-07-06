Адвокат привел ключевое доказательство того, что Ефремов сам был за рулем

Артист Михаил Ефремов однозначно сам был за рулем автомобиля, который вечером 8 июня выскочил на встречную полосу, в результате чего погиб водитель Сергей Захаров, заявил адвокат Александр Добровинский.

Юрист подчеркнул, что расследование закончилось, что бы «ни говорила оппонирующая сторона». Также он выразил уверенность в том, что на этой неделе действительно «все закончится».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



«Я видел экспертизу, которая говорит, что подушка безопасности, которая выскочила из-под руля водителя, и в которую стукнулся, тюкнулся Ефремов, на ней остались эпителии и жировые отделения обвиняемого, то есть Михаила Олеговича Ефремова», – передает ФАН заявление Добровинского.

По его мнению, все это, бесспорно, свидетельствует о том, что «именно актер был тогда был за рулем автомобиля».

«Кроме того, есть видеозаписи со всех камер, которые свидетельствуют, что он был в машине один. И был за рулем», – подытожил адвокат.

В пятницу адвокат Ефремова подтвердил, что актер находился в салоне автомобиля. При этом юрист уклонился от ответа на вопрос о том, кто сидел за рулем. Позже близкий к следствию источник подтвердил нахождение Ефремова за рулем авто в момент ДТП.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

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