Минпросвещения попросило 23 млрд рублей на проект по патриотическому воспитанию

Минпросвещения России просит выделить более 23 млрд рублей до 2024 года на новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование».

«Все зависит от того, какое решение примет министерство финансов. Мы на данный момент времени запрашиваем 23 млрд 115 млн на четыре года – с 2021 по 2024 год», – заявил замминистра просвещения Денис Грибов, передает ТАСС.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» рамках нацпроекта «Образование» будет принят до конца этого года, проект документа планируется представить на обсуждение в сентябре. Проект по патриотическому воспитанию «будет служить ресурсной базой» для реализации поправок в закон об образовании, которые инициировал президент Владимир Путин, направленные на воспитательную работу в школах.

Путин 21 мая внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Законопроект также уточняет само понятие «воспитание». Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.