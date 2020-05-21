Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования.

Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже направил внесенный президентом законопроект в профильный комитет Госдумы по образованию и науке, передает ТАСС.

Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Согласно законопроекту, «воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями».

Согласно законопроекту, в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы – цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания и прочее. В календарном плане воспитательной работы образовательные организации должны будут указать конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности в учебном году или периоде обучения. При этом советы самих обучающихся, а также советы родителей несовершеннолетних обучающихся получат право участвовать в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Законопроект также уточняет само понятие «воспитание». Так, под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

Согласно законопроекту, нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что законопроект об организации воспитательной системы в сфере образования, внесенный президентом в Госдуму, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности.