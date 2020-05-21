Кузнецова назвала важным законопроект Путина о воспитательной системе в образовании

Законопроект об организации воспитательной системы в сфере образования, внесенный президентом Владимиром Путиным в Госдуму, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Еще в послании Федеральному Собранию президент отметил особую значимость воспитательной работы и сегодняшний законопроект, внесенный главой государства, касающийся воспитательной системы в сфере образования, является последовательным и важным шагом в совершенствовании этой деятельности. Результаты проведенных проверок совместно с Рособрнадзором говорили о недопустимой ситуации в воспитательной системе, мы неоднократно обращали внимание Министерства просвещения на необходимость модернизации воспитательных программ. Образование – это не «услуга», это единство двух процессов – обучения и воспитания. Это закреплено в законодательстве и это запрос сегодняшнего времени», – передает ее слова РАПСИ.

Проект федерального закона подготовлен в целях определения системы организации воспитательной работы в сфере образования, в четверг он был внесен президентом Владимиром Путиным в Государственную думу.