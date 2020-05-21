Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все слухи о замене традиционного образования дистанционным воспринимает как провокацию.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», – цитирует РИА «Новости» президента.

Путин подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает, «во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество».

Также глава государства уточнил, что дистанционное обучение не заменит живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды в учебных заведениях.

Вместе с тем президент отметил, что направил в Госдуму поправки в закон об образовании.

По его словам, смысл поправок заключается в укреплении, акцентировании воспитательной составляющей отечественной образовательной системы. Президент добавил, что планирует в начале осени провести заседание Госсовета по образованию.

«Эти и многие другие системные вопросы предлагаю предметно обсудить на предстоящем осенью заседании Государственного совета, который, как мы договаривались, будет посвящен вопросам образования», – сказал он.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.