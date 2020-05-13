В Минобрнауки ответили на вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух

Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении в 2020 году числа предметов единого государственного экзамена до двух, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена до двух Минобрнауки России не рассматривало. Что касается проведения в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения. Решение о формате и сроках проведения экзамена принимается Рособрнадзором по согласованию с министерством просвещения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в среду замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщал, что выпускникам 11-х классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, будет необходимо выбрать два экзамена, которые необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает.

Напомним, начало проведения единого государственного экзамена в России изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в России с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа и такое решение согласовано с Роспотребнадзором.