Названы возможные сроки проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти в России с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа, следует из письма Рособрнадзора.

«Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», – цитирует ТАСС документ за подписью врио главы ведомства Анзора Музаева.



При этом в Рособрнадзоре отметили, что экзамен в июле проводить нецелесообразно, так как еще могут сохраняться последствия нынешней эпидситуации, «а также существуют риски возникновения трудностей с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам».



Напомним, ЕГЭ-2020 перенесли с 8 июня на более поздний срок, при этом проводить его планируется только для тех, кто собирается поступать в вуз.

По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, проведение ЕГЭ с конца июня 2020 года позволило бы вузам завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября.