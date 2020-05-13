ЕГЭ-2020 перенесли

ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщили в Минпросвещения.

Сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Это решение «обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов», передает РИА «Новости».

При этом школьникам, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Кроме того, для девятиклассников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые будут выставлены на основании годовых.

Отмечается также, что в пунктах проведения ЕГЭ ограничат числа сдающих экзамен.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил провести ЕГЭ в августе из-за ситуации с коронавирусом. При этом замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявлял, что решение о переносе экзаменов пока не принималось.

В апреле предлагалось провести аттестацию девятых классов основе итоговых оценок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.