В России задумались об изменении итоговой аттестации девятиклассников

Минпросвещения рассматривает вопрос проведения аттестации 9 классов на основе итоговых оценок, но окончательного решения пока нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала ОТР.

«Обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9 классам на основе итоговых оценок, пока окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем окончательное решение», – передает ТАСС слова Кравцова.

По словам министра, большинство регионов России решили, что в школах для учеников 1-8 классов учебный год завершится в середине мая. Он отметил, что «у регионов есть право принять такое решение и большинство из них планируют этим правом воспользоваться».

Однако, как отметил Кравцов, говорить о снижении проходных баллов для поступления в вузы пока рано, так как нужно дождаться, пока пройдут экзамены.

«Что касается минимальных порогов, то они устанавливаются министерством науки и высшей школы для высших учебных заведений и понятно, что возможно это решение будет принято немного позже, когда уже пройдет приемная кампания, сейчас рано говорить о том, какие будут результаты», – передает РИА «Новости» слова Кравцова.

Напомним, минпросвещения ранее объявило, что защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате. А также опровергло информацию о том, что школьники в 2020 году будут сдавать ЕГЭ в своих школах.