Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом эпидемиологической обстановки станет безопасным не раньше августа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», – цитирует ТАСС министра.

Ранее глава Минпросвещения сообщил, что начало проведения ЕГЭ в России пока запланировано на 8 июня, но возможность его переноса из-за распространения коронавируса обсуждается.