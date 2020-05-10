Дату начала ЕГЭ решили оставить прежней

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней – 8 июня, заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Глушко заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», что «пока дата ЕГЭ обозначена – 8 июня». Дата «будет зависеть только от эпидемиологической ситуации», но в данный момент «решений о переносе нет», передает ТАСС.

При этом рассматриваются «различные сценарии развития эпидемиологической ситуации», в Минпросвещения «к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации».

Также ведомство готовится начать новый учебный год в России с 1 сентября в очном формате. Полный уход от очного среднего образования вряд ли случится в обозримом будущем.

«Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда», – отметил Глушко.

Также Минпросвещения не собирается сокращать учителей и переводить всех на дистанционное обучение. Указывается, что дистанционное образование дороже для государства, чем очное. Кроме того, только 15% школ в России готовы вести полный комплекс уроков дистанционно.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил провести ЕГЭ в августе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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