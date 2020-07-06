В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

Решение Дании о достройке «Северного потока – 2» можно приветствовать, так как проект гарантирует энергоснабжение в Европе и сдержит цены на газ, что в конечном итоге сократит расходы для конечного потребителя, сообщил немецкий эксперт, научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф.

«Я лично приветствую это, потому что будет построена вторая ветка этого газопровода, я имею в виду «Северный поток – 2», и возникнет еще одна альтернатива наземному трубопроводу. Для меня это решающий пункт. Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной, но с точки зрения Западной Европы и Германии это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами, затрагивающими энергоснабжение», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что с точки зрения экономической стоимости новый газопровод сократит расстояние транзита между крупными месторождениями газа и газоприемными станциями в Германии. А это, по его мнению, окажет «ценопонижающее влияние» в Западной Европе.

Вольф добавил, что газовый рынок в Европе «в значительной степени либерализован», поэтому можно исходить из того, что «соотношение спроса и предложения будет определять стоимость в следующие годы».

«Северный поток – 2» будет способствовать развитию конкуренции на рынке Европы, а более дешевое производство и транспортировка газа «окажет давление на европейские рыночные цены и таким образом снимет нагрузку с потребителей», – подытожил эксперт.

Ранее датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».

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