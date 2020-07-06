В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Спецслужбы США провели против России циничную операцию

100 тысяч долларов за убийство американского военнослужащего для таких людей, как талибы – слишком многоФото: REUTERS
Американские разведслужбы продолжают крайне противоречиво отзываться об очередном скандале, затрагивающем Россию – обвинений в «сговоре» Москвы с талибами. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что информационный вброс очень похож на ряд других подобных операций, которые уже предпринимались против России. Как и кем готовилась эта провокация? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сломайте гитаристу пальцы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нам что нужно? Чтобы Ефремов был наказан. И наказан сурово. Даже жестоко. Показательно. Чтобы ему было больно, чтобы он страдал и искупил свой грех этим страданием. Но отвечает ли этим условиям срок в тюрьме? Подробности...

Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...
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США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

              6 июля 2020, 16:49

              Текст: Александра Юдина

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              Решение Дании о достройке «Северного потока – 2» можно приветствовать, так как проект гарантирует энергоснабжение в Европе и сдержит цены на газ, что в конечном итоге сократит расходы для конечного потребителя, сообщил немецкий эксперт, научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф.

              «Я лично приветствую это, потому что будет построена вторая ветка этого газопровода, я имею в виду «Северный поток – 2», и возникнет еще одна альтернатива наземному трубопроводу. Для меня это решающий пункт. Хотя полностью отказываться от наземного транзита нельзя, для этого существует и новый договор между Россией и Украиной, но с точки зрения Западной Европы и Германии это станет еще одной гарантией не втягиваться в споры между Россией и третьими государствами, затрагивающими энергоснабжение», – передает РИА «Новости» его слова.

              Он также отметил, что с точки зрения экономической стоимости новый газопровод сократит расстояние транзита между крупными месторождениями газа и газоприемными станциями в Германии. А это, по его мнению, окажет «ценопонижающее влияние» в Западной Европе.

              Вольф добавил, что газовый рынок в Европе «в значительной степени либерализован», поэтому можно исходить из того, что «соотношение спроса и предложения будет определять стоимость в следующие годы».

              «Северный поток – 2» будет способствовать развитию конкуренции на рынке Европы, а более дешевое производство и транспортировка газа «окажет давление на европейские рыночные цены и таким образом снимет нагрузку с потребителей», – подытожил эксперт.

              Ранее датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

              Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

              Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство, и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

              Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».  

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