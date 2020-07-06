Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

На территории международного аэропорта столицы Ирака в понедельник упала ракета типа «Катюша», сообщил телеканал Al Arabiya.

По сведениям источников телеканала, удар был нанесен по той части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, однако боеприпас не взорвался, передает ТАСС.

Накануне территория посольства США в Ираке подверглась ракетному обстрелу.

Напомним, в конце июня иракские силы безопасности совершили рейд на базу поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» в южной части Багдада, где задержали по меньшей мере 14 боевиков. Целью операции было предотвращение планируемой ракетной атаки на «зеленую зону» Багдада. За несколько дней до этого район посольства США в Багдаде подвергся очередному ракетному обстрелу.

Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД России заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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