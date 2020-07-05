Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Территория посольства США в «зеленой зоне» Багдада в ночь на воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным иракского спутникового телеканала «Диджля», часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot, однако несколько снарядов упали в районе «зеленой зоны» Багдада, где расположены основные правительственные здания Ирака и иностранные дипломатические представительства, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе иракские силы безопасности совершили рейд на базу поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» в южной части Багдада, где задержали по меньшей мере 14 боевиков. Целью операции было предотвращение планируемой ракетной атаки на «зеленую зону» Багдада. За несколько дней до этого район посольства США в Багдаде подвергся очередному ракетному обстрелу.

Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД России заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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