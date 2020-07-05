Россиянку заподозрили в убийстве дочери в Таиланде

В Таиланде по подозрению в убийстве своей полуторагодовалой дочери задержали россиянку, женщина выпала с балкона третьего этажа, сообщают СМИ.

Женщина выжила при падении с балкона, получив незначительные травмы, передает ТАСС со ссылкой на Pattaya News.

Происшествие случилось около 14.00 по местному времени (10.00 мск) в одном из домов в районе Наклыа. Подозреваемая 33-летняя Анна Ефимова заявила, что муж жестоко обращался с ней и стал причиной инцидента.

При этом владелец жилого комплекса заявил, что женщина проживала лишь с малолетней дочерью.

В ванной у Ефимовой нашли тело полуторагодовалого ребенка, на его теле нашли следы от побоев. В гостиной также найдены два свертка с подозрительным белым порошком. По мнению правоохранителей, это может быть наркотическое средство.

Подозреваемую доставили в местную больницу, после лечения планируется поместить ее под стражу. Также женщине проведут тест на наличие наркотиков в организме.

В Российского союза туриндустрии сообщали, что наибольшее число несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходило в Таиланде.