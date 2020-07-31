В Москве усилят контроль масочного режима из-за «расслабленных» москвичей

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как некоторые розничные сети «расслабились», сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», – приводит РБК слова Немерюка.

По его данным, сегодня только около трети жителей носят маски в общественных местах, в мае их было более 90%.

Немерюк также сообщил, что нарушение масочного режима обошлось магазинам Москвы в 300 млн рублей.

Напомним, в четверг москвичам объяснили, почему нельзя снимать маски.

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