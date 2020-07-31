Эксперт оценил возможные причины смертельного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Вероятно, у грузовика, в который на трассе «Таврида» в Крыму утром врезался водитель микроавтобуса, во время движения пробило колесо, после чего он снизил скорость и начал смещаться в сторону обочины, либо в момент ДТП уже стоял там, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Дмитрий Славнов.

На участке трассы «Таврида» в Крыму 31 июля, около пяти утра, произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли девять человек. В МВД Крыма сообщили, что во время ДТП грузовик двигался с небольшой скоростью.

«Судя по видеозаписям, которые были сделаны уже после происшествия, возможно, и грузовик, и микроавтобус, оба находились в движении. Только у Mercedes скорость была гораздо выше, он догнал бедный КамАЗ, влетел в него на участке, где посыпалась грязь, и они вместе проехали еще какое-то расстояние. Причем тормозного пути я не вижу нигде, по крайней мере, следы от него неочевидны», – полагает Славнов.

Он также обращает внимание на то, что само ДТП произошло в 5:15 утра, что является как раз таким временем, когда очень хочется спать. Поэтому версия с тем, что водитель Mercedes уснул за рулем, звучит, на его взгляд, очень правдоподобно.

По факту происшествия можно увидеть, продолжает эксперт, что грузовик находится на технической полосе. Это то же самое, что и обочина, то есть элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки, что и видно в данном случае, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с правилами дорожного движения. Согласно данному положению, даже если грузовик совершил остановку в данном месте, это не является нарушением.

«Если обратить внимание на заднее колесо грузовика, то можно заметить, что оно спущено. Вполне вероятно, что у КамАЗа пробило колесо, из-за чего он сбросил скорость и попытался сместиться на обочину, либо в момент аварии уже стоял на ней. Также не могу не отметить, что удар пришелся не на центр, а больше на левую сторону грузовика. То есть водитель микроавтобуса следовал не прямо за ним, а как-то задел КамАЗ, потому что тот выходит за пределы технической полосы, или свернул в его сторону», – рассуждает Славнов.

Для предотвращения такого рода аварий, где один из водителей засыпает за рулем, на трассах должны быть предусмотрены специальные места для отдыха/остановки/кемпинга, где человек, находящийся уже долгое время за рулем, сможет остановиться, немного вздремнуть и привести себя в чувство. Также эксперт отметил, что сама ширина технической полосы выглядит стандартно, поэтому, скорее всего, здесь соблюдены все размерные нормативы.

Участок трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя был открыт 20 июля. С запуском четырех полос разрешенная скорость движения на трассе была увеличена до 90 км/ч, за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.