Выросло число жертв ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Еще один мужчина, пострадавший в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму, скончался в больнице Симферополя, число жертв ДТП выросло до девяти человек, сообщает региональный минздрав.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер (в Симферопольской больнице № 6). Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

В свою очередь глава Белогорского района Крыма Галина Перелович уточнила, что в ДТП пострадали два ребенка и погиб один подросток. «Среди погибших девушка 2003 года рождения. Среди пострадавших было двое малолетних детей, их доставили в Симферополь», – сказала она, передает ТАСС.

Перелович добавила, что в районную больницу в Белогорске поступили четыре человека. Один из них находится в коме. Трое, в том числе беременная девушка, в состоянии средней тяжести.

«Среди пострадавших – девушка 18 лет, 25 недель беременности», – сказала Перелович.

Напомним в пятницу утром микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, столкнулся с КамАЗом на открывшемся 20 июля участке трассы «Таврида». Между тем данные МЧС и МВД расходятся: по одной информации в момент ДТП грузовик стоял на обочине, по второй – двигался по трассе.

В микроавтобусе было 15 человек, из них девять погибли, в том числе водитель микроавтобуса.

По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены два дела.

Строящаяся четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до границы Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства семи этапов «Тавриды» определена на уровне 149,3 млрд рублей.