На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина (фото: Следственный комитет РФ/ТАСС)

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