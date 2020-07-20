Открыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя

Движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» протяженностью 27,5 км запущено в Крыму от города Белогорска до Симферополя.

Увеличение пропускной способности позволит ускорить въезд в административный центр Республики Крым, заявили в пресс-службе подрядчика строительства АО «ВАД».

«Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Увеличение пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь... С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя», - передает ТАСС сообщение.

Напомним, 30 июня было запущено движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км.

До понедельника транспорт продолжал двигаться по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 км/час. С запуском четырех полос она увеличена до 90 км/ч за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.

На перекрестках Русаковка – Зеленогорское, Цветочное – Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 км. Эти участки будут переводиться на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов.

В марте сообщалось, что Крыму задумались о строительстве железной дороги из Керчи в Симферополь.

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