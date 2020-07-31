Путин подписал распоряжение о мерах по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам 31 июля 2020, 09:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Кремля. «Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана», – передает ТАСС текст поздравления. «Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе», – подчеркнул президент. Курбан-байрам (по-арабски – Ид аль-адха, праздник жертвоприношения) отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа (в 2020 году он наступает с заходом солнца 30 июля) и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

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