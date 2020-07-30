Адвокат поставил под сомнение нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов точно был в автомобиле в момент смертельного ДТП в центре российской столицы, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулем», – заявил защитник, передает РИА «Новости».

Пашаев ранее заявлял, что артист не помнит сам момент аварии.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский отметил, что Пресненский суд Москвы намерен работать над делом каждый день.

«Судья сегодня сообщила нам, что мы будем работать каждый день, начиная с 5 августа. Таким образом, приговора можно ждать уже в августе», – пояснил адвокат.

«Он (Ефремов – прим. ВЗГЛЯД) такой сонный сегодня. Вчера он был бодрячком, а сегодня как-то немножко сидел и похлюпывал. Он ничего не сказал, такой немножко сонный был», – цитирует Добровинского ТАСС.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову. Также суд отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.

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