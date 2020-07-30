Для российской армии решили создать новую систему психофизиологического отбора

Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) разработают новую систему отбора в российскую армию на основе глубокого зондирования психофизиологических функций, рассказал гендиректор фонда Андрей Григорьев.

Сейчас ФПИ разрабатывает перспективные технологии обеспечения профессиональной надежности военнослужащих. «По замыслу проекта планируется создать новую систему объективных методов глубокого зондирования психофизиологических функций военного специалиста, составляющих биологическую основу его успешной профессиональной деятельности в различных условиях – от длительной монотонной работы до ситуаций, требующих мгновенных решений в условиях выраженного стресса и угрозы для жизни», – передает ТАСС слова Григорьева, уточнившего, что работы по проекту планируется начать в следующем году.

По его словам, такая перспективная система углубленной оценки психофизиологического портрета человека обеспечит наиболее качественный профессиональный отбор военнослужащих. Кроме того, программа подготовки военных специалистов будет персонифицирована.



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