Глава ФРС заявил о значительном влиянии пандемии на инфляцию в США Рубль подешевел к доллару и евро 30 июля 2020, 10:13 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 56 копеек – до 73,13 рубля, курс евро поднялся на 40 копеек, составив 86,01 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 43,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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