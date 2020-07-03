США обвинили Пекин в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море

Военные учения Китая дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, заявил Пентагон.

США выразили озабоченность в связи с решением Пекина устроить военные учения около Парасельских островов, поскольку учения «охватывают спорные воды и территории». По мнению американских военных, это «контрпродуктивно для снижения напряженности и поддержания стабильности».

Пентагон считает, что действия Пекина «в дальнейшем дестабилизируют ситуацию» в регионе. Вашингтон призвал «все стороны проявлять сдержанность и не прибегать к действиям, которые усугубили бы споры», передает ТАСС.

Напомним, Госдеп потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей».