Задержание россиян в Белоруссии назвали срежиссированной акцией

Задержанные в Минске россияне вряд ли могут быть работниками частной военной компании, заявил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Очень похоже, что это медийное событие, но не реальное. Если посмотреть на возраст задержанных, он никак не бьется с частной военной кампанией», – заявил Коктыш в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что все событие похоже на срежиссированный предвыборный ход и провокацию. Политолог подчеркнул, что на данный момент нет заявлений компетентных органов, но есть заявления в СМИ.

Коктыш отметил, что версия о попытке России дестабилизировать ситуацию в Белоруссии несостоятельна, эту трактовку пытается навязать третья сторона, уверен эксперт.

«Не будем исключать, что это запугивание первого лица Белоруссии. Это может быть спецмероприятие какой-то белорусской элитной группы, чтобы произвести впечатление на белорусов. Версия, что Россия могла планировать что-то в плане дестабилизации, – такого быть не может, эта версия противоречит российским интересам и традиционной политике», – подчеркнул он.

По мнению Коктыша, в этой ситуации много «бенифициаров как внутри Белоруссии, так и снаружи». «Слишком много желающих столкнуть белорусско-российские отношения», – заключил собеседник радиостанции.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

После этого президент республики Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности Белоруссии и попросил российские СМИ «не гнать пургу» по истории с задержанием.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.