Возле здания Верховной рады провалился асфальт

Асфальт провалился напротив здания Верховной рады Украины, сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Асфальт провалился из-за аварии на водопроводе, передает РИА «Новости».

В данный момент участок огражден, движение в этом районе ограничено.