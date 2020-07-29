Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) рассматривает три варианта укрепления противоракетной обороны страны после отказа от планов размещения двух наземных комплексов американского производства Aegis Ashore, сообщила Yomiuri.

Либерально-демократическая партия Японии провела пять раундов внутренних консультаций по теме укрепления противоракетной обороны страны с целью обсуждения положительных и отрицательных сторон различных вариантов действий. Как ожидается, основные направления политики укрепления ПРО Японии будут выработаны к концу сентября, передает ТАСС.

По сведениям издания, первый вариант предполагает дополнительную закупку кораблей, оснащенных установками ПРО Aegis. Сейчас Япония располагает семью такими кораблями, и к марту 2021 года должна была принять на вооружение еще один. Таким образом, при дополнительных закупках Силы самообороны получат в распоряжение уже знакомый им корабль. Главным минусом в случае принятия такого решения станет нехватка военнослужащих для формирования новых экипажей, отмечает издание.

Другой рассматриваемый вариант предусматривает закупку мощного наземного радара, который бы действовал в связке с уже существующей в Японии системой ПРО, состоящей из кораблей с системами Aegis и комплексов Patriot PAC-3. В этом случае Япония смогла бы более эффективно отслеживать запуски баллистических ракет и осуществлять перехват. Тем не менее, по оценке экспертов, в таком случае потенциальный противник мог бы перехватывать данные, которые идут от радара, говорится в статье.

Третий план заключается в создании группировки спутников оборонного назначения, которые позволят осуществлять постоянный мониторинг запусков баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Однако такая система требует высоких затрат на разработку и само оборудование, отмечается в материале.

Напомним, в конце июня Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore. Ранее Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis.

Как подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии.

Военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Япония может отказаться от ПРО США из-за России.

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