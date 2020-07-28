Объем электронной торговли в Москве вырос в 3,5 раза с начала 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Москва 24».

«В период пандемии мы наблюдали следующую картинку: экономика очень быстро закрылась, первые две недели мы видели снижение оборотов по городу на 40% и больше, по некоторым отраслям, которые в принципе были закрыты, падение выручки составляло 80% и более. При этом большинство предприятий, где это технологически возможно, перешло на оказание услуг в дистанционном режиме: та же самая сфера общепита, сфера торговли, которая офлайн была закрыта. Онлайн-торговля у нас с начала года выросла в 3,5 раза. Сейчас мы видим, что новые тенденции укрепляются», – передает ТАСС его слова.

Также Ефимов отметил, что посещаемость торговых центров еще не восстановилась до «докризисного» уровня либо уровня прошлого года, на сегодняшний момент она ниже этих показателей на 25-30%.

«Если говорить про общепит, то его выручка в среднем на 10% выше, чем в первом квартале текущего года. Если берем прошлый год, то на сопоставимом уровне. Инфляция накопленная небольшая, порядка 3%, она здесь не играет существенной роли», – добавил он.

Заммэра подчеркнул, что в целом потребление в городе увеличилось относительно прежних показателей, а после снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, экономика в Москве «раскрылась на 90-95%».

«У нас происходит перераспределение спроса, если мы говорим в целом об экономике. Есть отрасли, которые чуть больше просели, есть те, которые чуть больше выросли, некоторые существенно выросли с учетом изменившейся ситуации. К сожалению, мы и фиксируем другую ситуацию, что многие начинают уходить в «серую» зону, конечно, налоговая это видит, и, я думаю, что в ближайшее время на это какая-то реакция последует», – подытожил он.

Как сообщил Ефимов в конце июня оборот торговых и сервисных предприятий российской столицы составил 98% от уровня активности до введения режима ограничений.