Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий российской столицы составляет 98% от уровня активности до введения режима ограничений, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2%, он составил 24,5 миллиарда рублей – это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции», – сообщается на сайте мэры Москвы со ссылкой на Ефимова.

По его словам, на восстановление повлияли, в том числе, сбалансированная структура экономики города и принятые по решению мэра Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета вошли несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 млрд рублей. В их числе арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.

«С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов. По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок – в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза», – заявил заммэра.

По словам министра правительства Москвы Кирилла Пуртова, значительный рост товарооборота отмечен также в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

«За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9%. Также за счет успешной адаптации к изменению потребительского поведения с помощью применения онлайн-технологий оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%», – говорится в сообщении.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.