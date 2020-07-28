Большинство россиян не хотели бы отказываться от бумажного варианта трудовой книжки и полностью переходить на ее электронный аналог, потому что боятся утечки информации или полной потери данных, заявила газете ВЗГЛЯД руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более 60% россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа.

«Вероятно, основной страх россиян связан с тем, что какие-то персональные данные будут не защищены, потому что регулярно поступает информация о том, что те или иные базы находятся в Сети в открытом доступе. Люди не готовы отдавать свои данные какому-то электронному ресурсу. Это тот случай, когда бумаге, которая хоть и не на руках, а хранится в архиве в кадрах, доверяют больше», – говорит Игнатова.

Также, по мнению эксперта, часть людей опасается, что в случае технических проблем данные о трудовой деятельности могут пропасть без шанса на восстановление. В таком случае человек может остаться без какого бы то ни было подтверждения трудового стажа, либо это создаст ряд дополнительных проблем.

«Плюс, когда человек увольняется, бумажная трудовая книжка отдается ему на руки. Он может ее посмотреть, пощупать, что не сделаешь с электронным вариантом. У нас просто менталитет таков, что мы привыкли, что все документы на руках, мы их видим перед глазами. То есть скорее это дело привычки», – полагает Игнатова.

В апреле текущего года Россиянам дали доступ к электронным трудовым книжкам, вся информация из которых загружается в личный кабинет на портале госуслуг. А уже с 1 января следующего года граждане смогут устраиваться на работу, имея лишь цифровой вариант документа, который является практически полным аналогом бумажного.