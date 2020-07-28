В Белоруссии задержали корреспондента ТАСС

Фотокорреспондента ТАСС Наталью Федосенко задержали во вторник полицейские у здания комитета госбезопасности в Белоруссии, об этом сообщила сама журналистка.

Во вторник представители предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико планировали передать в комитет ходатайство об изменении меры пресечения политику, передает ТАСС.

«Судя по всему, меня везут в Заводской или Партизанский РОВД. Рядом со мной журналисты Reuters, телеканала «Белсат» и портала Tut.by», – сказала фотокорреспондент.

Позднее стало известно, что ее и других журналистов отпустили из Заводского РУВД Минска.

«Нас собрали в одной комнате, переписали паспортные данные и данные журналистских удостоверений и после этого отпустили», – уточнила Федосенко.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников реагировать на деструктив в СМИ, в том числе допустил возможное выдворение иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.

ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты, после чего в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

Напомним, Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. 24 июля Бабарико предъявили новое обвинение. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей.

Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным. Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.