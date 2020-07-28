СМИ назвали еще две страны, с которыми, по информации источников, Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение.

По информации телеканала «Москва 24», в этом списке находятся Куба и ОАЭ, передает РИА «Новости».

Источник телеканала также отметил интерес россиян к рейсам в Белоруссию, однако в компании «Белавиа» сообщили, что до 7 августа она «продлевает отмену рейсов в города России».

Ранее МИД подтвердил планы расширить список стран для возобновления авиасообщения.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. В Российском союзе туриндустрии не исключили, что скоро для россиян откроют Тунис.

Сообщалось также, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.