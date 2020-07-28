Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ни одну из революций в русской истории нельзя сравнить по последствиям с Крещением Руси в десятом веке, годовщина которого отмечается 28 июля.

«Крещение Руси – это, несомненно, выражаясь современным языком, революционное событие. Более того, по последствиям его нельзя сравнить ни с какой последующей революцией, потому что Крещение радикально изменило жизнь народа, его культуру, систему его ценностей», – сказал патриарх по случаю дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, передает «Интерфакс».

Предстоятель Церкви отметил, что «самая грозная революция» в начале 20 века в России пыталась изменить систему ценностей, разрушить в первую очередь православную веру.

«Но тот факт, что мы в 21 веке в этом возрожденном храме Христа Спасителя вспоминаем о тех мечтаниях революционеров с некой снисходительной улыбкой, потому что ничего ведь не получилось, свидетельствует о том, что та прекрасно организованная и мощная политическая акция, сопровождавшаяся в том числе и насилием, не искоренила веры православной из нашего народа», – сказал патриарх.

Патриарх также призвал россиян сохранять верность Русской православной церкви и православной вере, избранной крестителем Руси князем Владимиром, передает ТАСС.

«Сегодня особый день, когда мы возносим молитвы об отечестве нашем, о народе нашем, о церкви нашей, о властях и воинстве, о всем том, что сохраняет нашу национальную жизнь, что оберегает нашу родину, Россию. Я поздравляю всех вас с этим знаменательным праздником. Особая молитва в том, чтобы верность князю Владимиру, верность избранному им пути, верность вере православной и церкви нашей не оставляла наш народ. Не дай бог нам сойти с этого пути, определенного волей князя Владимира, его мудростью и, конечно, божественным промыслом», – сказал он.

Ранее во вторник офис президента Украины Владимира Зеленского поздравил граждан страны с Днем Крещения Руси, отметив, что утверждение христианских ценностей стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости.